Márcio Garcia é dono da casa mais cara do Brasil; de onde vem sua fortuna?

Atualmente, Márcio Garcia compartilha sua rotina nas redes sociais. Ativo em seus perfis, somente no Instagram Garcia acumula mais de 12 milhões de seguidores. Entre o conteúdo postado, estão dicas de motivação, alimentação saudável e exercícios físicos. Viagens com a esposa, Andrea, e os filhos Nina, Pedro, Felipe e João também fazem parte das publicações do apresentador.

Márcio Garcia, hoje, é marca pessoal exclusiva. As campanhas e demais demandas comerciais do ator são atendidos pela agência de marketing Suba, que atende nomes como Fernanda Gentil, Sabrina Sato, Lucas Lima e a própria Andrea, esposa de Garcia.

Casa mais cara do Brasil

Márcio Garcia viralizou após o valor de sua casa no Rio de Janeiro se tornar público. A casa, localizada no privilegiado bairro Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro, está sendo negociada atualmente por R$ 279 milhões. O valor do imóvel pode flutuar, pois a negociação está sendo realizada pela Piquet Realty, de Cristiano Piquet, que atua no mercado imobiliário dos Estados Unidos e trabalha na moeda local. "A Piquet Realty raramente anuncia imóveis fora dos EUA, mas quando a missão é vender a melhor casa do Rio, abrimos uma exceção", declarou Piquet, que avaliou o imóvel em US$ 50 milhões.

Mansão tem mais de 6.000 m². Segundo Piquet, a casa tem "conforto, privacidade e sustentabilidade" exclusivos, além de vista para o mar e para a Pedra da Gávea.