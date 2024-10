Dieguinho: Parcial? Galisteu é parte da Fazenda e não tem que dar opiniões

Gizelly acabou por revelar que Adriane Galisteu, a apresentadora de A Fazenda 16 (Record), tem sido imparcial.

Em conversa com Camila e Luana no reality, a ex-BBB comentou as "caras e bocas" que Galisteu fez durante a fala de Sacha Bali no programa ao vivo. O peão estava em outra área e não pôde ver a apresentadora, mas Gizelly diz ter visto a reação por um telão.

Dieguinho afirma que as expressões de Galisteu acabam por ser uma "informação" passada aos participantes — a de que Sacha estaria "queimado" para o público.