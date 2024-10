Chico: A sensação é que o público vota por não gostar de ninguém da Fazenda

Na última terça-feira (8), aconteceu a 3ª formação de roça de A Fazenda (Record). Vetado da prova, Sacha foi direto para a roça.

Com 32 votos, um recorde de votos dentro do reality rural, Sacha foi muito criticado pelos colegas de confinamento por suas atitudes. Zé Love, que se tornou um dos favoritos da edição, agora enfrenta o crescimento de Bali com o público.

"Agora a gente chegou em um ponto interessante em A Fazenda", reflete Bárbara Saryne no Central Splash de quarta-feira (9). "É legal quando ou as pessoas têm um favorito e muito ódio de outro lado, ou há duas pessoas que têm possibilidade de vencer, para o jogo não ficar tão previsível. Acho que estamos nesse momento."