Bárbara: 'Sacha já se prepara para sair e fazer dinheiro com OnlyFans'

No Central Splash desta quinta-feira (10), Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram uma conversa entre Yuri, Gui e Sacha, em que o bombeiro da Eliana contava sobre seus lucros com plataformas de conteúdo adulto. Bali, que corre o risco de ser eliminado na noite de hoje, havia dito que precisava aprender a fazer dinheiro com redes sociais.

"O que a gente pode tirar desse papo é que o Sacha está muito preocupado", argumenta Saryne. Na casa, os peões acham que quem deixará o reality é o ator e ele está acreditando nessa narrativa. "Ele está pensando já no plano B."

No confinamento, Sacha comentou com seus colegas que vive sérios problemas financeiros e que não está conseguindo se sustentar com a carreira de ator. Ele relatou dificuldade para pagar o aluguel e deseja aposentar sua mãe. "Ele pensou: 'se não é na Fazenda, vai ser no conteúdo adulto'. E quem sabe não é a Fazenda mais a produção adulta?", continua Bárbara.