Andressa Urach detona pastores homofóbicos e manda recado em vídeo

Urach pediu para que os religiosos em questão parassem de julgar o próximo. "O gay não é diferente, sabe por quê? Porque ele é perfeito. Quem fez os gays foi Deus e Deus não faz nada errado. Para de julgar o próximo, cuida dos teus pecados em oculto, e deixa as pessoas livres, porque elas são livres".

Andressa apontou, ainda, os críticos que não olham para seus próprios atos. "E tu não peca no pensamento, na tua língua fofoqueira, na tua língua acusadora? Tira o cisco do teu olho, meu irmão e minha irmã. Deus está me honrando sabe como? No conteúdo adulto. E sabe por quê? Porque um dia, meu amor, eu serei pastora".