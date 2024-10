Jornalista é atingido por detrito de furacão durante reportagem ao vivo

Anderson Cooper foi atingido no rosto por um detrito do furacão Milton durante reportagem ao vivo na CNN dos EUA.

O que aconteceu

Ele estava ao vivo da Flórida. O apresentador mostrava as fortes chuvas e ventos à beira do rio Manatee, na cidade de Bradenton. O furacão havia atingido o local há cerca de 30 minutos, com intensidade três.