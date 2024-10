Ana Paula Siebert abre o jogo sobre ter um fotógrafo 24 horas por dia

Ana Paula, então, decidiu se explicar. "Esse assunto é engraçado. Eu não tenho aqui em casa um videomaker ou fotógrafo o tempo inteiro. Vocês me perguntaram aqui. Agora estou sem ninguém! Eu tenho fotógrafo e videomaker no meu dia a dia em horário comercial. Eu trabalho com publicidade. Tenho que gravar e aprovar publicidade com clientes. Tenho que entregar um trabalho impecável e com excelência. Então, faço questão de ter pessoas profissionais por perto, mas ninguém mora na minha casa ou fica 24 horas por dia aqui".

Ela ainda disse que não sente falta de privacidade, pois os profissionais só estão presentes no horário dos trabalhos. "Ninguém fica nos finais de semana comigo. Tenho muito conteúdo gravado. Então, não sinto falta de privacidade porque não tenho videomaker full time (o tempo todo) assim como vocês acham que eu tenho".