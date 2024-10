Suelen diz que Sacha foi abusivo em relacionamentos com mulheres mais novas

Suelen conta que fez um alerta para Larissa quando eles começaram um affair no reality. "Cheguei e falei: 'Presta atenção: ele sempre fala que a vida dele é limpa, 20 anos de carreira, e isso ele fala pras garotinhas mais novas que ele se relaciona, que ele é abusivo, mas elas não podem falar nada sobre porque são 20 anos de vida limpa'. Quem vai acreditar que ele é desse jeito?"

"Elas podem ir pra internet agora, você sabe", diz Gizelly.

Suelen supõe que essas namoradas podem ter denunciado Sacha enquanto ele está no confinamento: "Imagina o caos que não tá acontecendo lá fora por causa disso? Elas tudo mostrando as coisas que já passaram com ele? Nunca que posso compactuar".

GENTE? Suelen diz que Sacha namorou garotas mais novas e que ele era ABUSIVO com elas, mas elas não podiam falar nada sobre.



Suelen: "Imagina o caos que tá acontecendo lá fora?" #AFazenda pic.twitter.com/M94ncnoO4i -- Central Reality (@centralreality) October 10, 2024

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 3ª roça? Cauê Antonio Chahestian/RECORD Sacha Antonio Chahestian/Record Zaac Antonio Chahestian/Record

LIVES