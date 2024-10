Michael Jackson virgem, cadáver em casa: Revelações de Lisa Marie Presley

Lisa detalhou como foi o dia em que seu pai, Elvis Presley, morreu. De acordo com relatos do livro divulgados pela imprensa americana, ela, que tinha 9 anos, foi até o quarto do pai, onde foi segurada pelo empresário e amigo do cantor, Joe Esposito, que a avisou que "seu papai está doente".

Elvis estava deitado no chão do banheiro, inconsciente. "Tentei correr até ele, mas alguém me pegou e puxou de volta", disse Lisa, que acrescentou que há havia flagrado cenas parecidas: "Houve tantas vezes em que eu o encontrei caído no chão ou incapaz de controlar seu corpo. Eram os barbitúricos [medicação sedativa que causa dependência]".

Paramédicos tentaram ressuscitá-lo, sem sucesso. "Eu comecei a gritar que eu o queria, que eu precisava dele, e comecei a chutar e socar quem estivesse me segurando, tentando escapar deles, mas eles não me soltavam", contou Lisa. Ela confessou, porém, que ver o rosto do pai morto a teria traumatizado ainda mais.

Lisa também contou sobre o enterro do pai, momento em que percebeu que agora só lhe restava a mãe, Priscilla - com quem não tinha uma boa relação. "Aquele foi o primeiro momento em que realmente senti a perda - obviamente do falecimento do meu pai, mas mais que tudo, me senti presa àquela mulher", afirmou.

Vítima de pedofilia

Lisa conta que, aos 10 anos, foi molestada por Michael Edwards, ator e modelo que namorava sua mãe. "Ele disse que ia me ensinar o que ia acontecer quando eu ficasse mais velha. Ele colocava a mão no meu peito e dizia: 'um homem vai lhe tocar aqui'. Então ele colocava a mão entre as minhas pernas, e dizia: 'Um homem vai lhe tocar aqui'", diz o livro. Lisa ainda lembra que Edwards a beijou antes de sair.