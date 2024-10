Yanna Lavigne faz tour em seu novo chalé familiar em Minas Gerais

Yanna Lavigne exibiu detalhes do refúgio que fez para a sua família no interior de Minas Gerais.

O que aconteceu

A atriz compartilhou um vídeo fazendo um tour pelo novo chalé que construiu para sua família em Minas Gerais. Segundo a artista, o local ainda não está 100% pronto e ainda possui obras.

O imóvel é todo feito de madeira de reflorestamento e possui dois quartos, uma grande sala com cozinha integrada e uma suíte presidencial no segundo andar. Segundo a empresa que realizou a obra, o valor do chalé fica em torno de R$ 160 mil.