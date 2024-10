Tiago Abravanel diz sentir que Silvio Santos não morreu: 'Nunca vai morrer'

Tiago Abravanel, 36, revelou sentir como se seu avô, Silvio Santos, não tivesse morrido — o apresentador e dono do SBT faleceu em 17 de agosto, aos 93 anos.

O que aconteceu

Abravanel explicou que, para ele, é como se Silvio "não tivesse morrido" e exaltou o legado do avô, que o mantém vivo. "Não consigo imaginar que ele não está mais aqui. Para mim, é como se o Silvio Santos não tivesse morrido, e ele realmente não morreu. Na cabeça e no coração dos brasileiros ele nunca vai morrer. Quem teve a oportunidade de conhecer, ver, assisti-lo na TV, ele nunca vai morrer e é nesse lugar que eu me apoio", declarou em entrevista ao programa Na Palma da Mari, da CNN Brasil.

O ator também explicou porque foi para os palcos do teatro horas após o sepultamento de Silvio, ocorrido no dia 18 de agosto. "Meu avó sempre foi muito dedicado e o trabalho dele era muito importante porque mudava a vida das pessoas e eu acredito nisso. Sou esse cara. Ele morreu no sábado, eu estava em cartaz no Rio, vim para São Paulo para ficar com minha família. No domingo de manhã teve velório, depois voltei para o Rio e fiz a última sessão da minha peça, como sem dúvida nenhuma é o que ele faria".