Peões dizem que áudio vazou durante formação de roça: 'Me gelou'

Após voltarem para a sede depois da formação da terceira roça de A Fazenda 16 (Record), alguns peões comentaram que um áudio vazou para eles durante o momento que estavam no deck de votação.

O que aconteceu

Zé Love comentou que o conteúdo foi pesado. "O áudio lá foi pesadão, hein!"