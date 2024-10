Nasce Sarah, filha dos ex-BBBs Andressa Ganancin e Nasser Rodrigues

Andressa teve pré-eclâmpsia e precisou ficar internada na UTI antes do parto. "Na manhã do dia 25, os batimentos da nossa pequena não estavam dos melhores, foi quando a equipe entrou no quarto avisando: 'Chegou a hora! O parto acontecerá em 2 horas'", escreveu a influenciadora nas redes sociais.

Sarah ainda está internada na UTI neonatal, e Andressa recebeu alta no último final de semana. "A mamãe recebeu alta nesse último final de semana e a Sarinha ainda está em evolução na UTI neonatal. Está evoluindo a cada dia, e cada pequena conquista faz nosso coração vibrar", relatou Andressa.