Mel Maia anuncia fim da transição capilar e mostra novo visual; veja

Mel Maia, 20, finalizou a transição capilar que começou há quase um ano.

O que aconteceu

A artista foi ao cabeleireiro para fazer seu novo corte e remover o resto dos fios com química. "Fim da transição!!!! E em breve novidades", disse ela na legenda de um vídeo publicado em seu Instagram nesta quarta (9).

Mel explicou que a mudança nos cabelos é para uma nova personagem. "O corte é pra uma personagem dos anos 90, mas me ajudou a praticamente finalizar a minha transição. Finalmente consegui me livrar de toda a química que tinha no meu cabelo. Assumi os meus cachos. Tô me sentindo muito mais livre e pronta para a personagem."