Mãe de Raquel Brito fala sobre estado da filha e explica mal-entendido

A mãe de Raquel ainda explicou o mal-entendido após afirmar que a filha teria sido intubada, o que não aconteceu. "Eu não estava em casa quando Raquel passou mal... Quando eu chego, tem uma mensagem que a Raquel tinha passado mal", detalhou.

Segundo Elisangela, a informação sobre a suposta intubação veio de um trote. "Nesse meio termo, liga essa pessoa [do trote]. Eu não recebo só esse trote. Eu recebo trote que Davi virou um carro, que a polícia tá invadindo, que a gente está devendo, mandam filmes pornográficos para o meu celular, me importunam, me xingam", disse ela.

A influenciadora descreveu que acabou repassando a informação por ter caído no trote. "Esse [trote], uma situação que alguém viu na TV que a menina tinha passado mal, atribui-se que a menina estava intubada. E eu que recebi a notícia, que a Raquel é a minha filha, como você acha que eu fiquei?", afirmou.