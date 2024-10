Julia diz querer ser melhor fazendeira e reclama de peões: 'Só dormem'

Júlia reclamou na tarde desta quarta-feira (9) sobre os peões de A Fazenda 16 (Record) que não cumprem suas atividades acordadas.

O que aconteceu

Em conversa com Flora e Suelen, Julia diz que tem "agido mais" em seu segundo mandato como fazendeira. "Enfiaram uma tora deste tamanho no meu c*, me chamaram de pior fazendeira, preguiçosa, que não faz nada".

A peoa disse que, ao trabalhar mais, ganha "crédito" para cobrar outros participantes.