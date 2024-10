Galisteu para Sacha: 'Entendo sua angústia. Pode saber que estou do lado'

Durante a formação da terceira roça de A Fazenda16 (Record), Sacha recebeu 16 votos e foi atacado por quase todos os peões devido à sua relação com Larissa.

O que aconteceu

Devido aos grandes discursos, o tempo do programa ao vivo ficou apressado e Adriane Galisteu precisou interromper os peões várias vezes.