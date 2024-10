A Fazenda: Larissa pede que ataques parem e fala de Sacha: 'Sinais claros'

Ela justificou o envolvimento com Sacha. "Escolhi me envolver e viver aquele momento. Lá dentro eu entendia que ele também queria e parecia existir um sentimento recíproco."

Mais do que as coisas que ele me falava, ele demonstrava em atitudes o interesse dele por mim. Os sinais que ele mandava eram muito claros: os olhares, os cheiros, os abraços, os pedidos de carinho. Larissa Tomásia

Larissa disse que o beijo deles na festa foi por "iniciativa própria" de Sacha. "Me encantei e, sim, confesso que perdi o foco no jogo."

Ela apontou que não esperava isso quando entrou no programa.

Larissa ressaltou que se surpreendeu ao sair da casa e ver vídeos. "As atitudes era diferentes no dia a dia."

Ela também disse que as mensagens que está recebendo tem passado do ponto. "Se coloquem no meu lugar antes de me enviarem."