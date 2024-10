Fabiana Justus explica motivo de não citar doador de medula em sua festa

Fabiana Justus, 38, decidiu abrir o jogo sobre o doador de sua medula óssea.

O que aconteceu

A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram para interagir com os fãs. A filha mais velha de Roberto Justus explicou o motivo de não ter incluído seu doador de medula óssea no discurso, que teve vários agradecimentos. "O meu doador eu só vou poder conhecer com 1 ano e meio do transplante".

Justus continuou se explicando. "Eu agradeço a Deus todos os dias por ele, e peço que Deus o proteja. No vídeo também falei dele, o quanto eu sou grata. E um dia, se Deus quiser, vou poder agradecê-lo pessoalmente. No discurso da festa eu agradeci às pessoas que estavam lá ouvindo".