Dieguinho: Julieto? Sacha será campeão da Fazenda se continuar como vítima

Perseguido pelos demais peões, Sacha Bali tem caminhado rumo à final da Fazenda 16 (Record).

Dieguinho afirma que os ex-aliados do peão tiraram Sacha do pior cenário em que ele poderia estar: um barco afundando. "Jogaram ele para o bote da audiência e do vitimismo — e ele está remando sozinho".