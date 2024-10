Defesa tenta liberdade de Diddy mediante fiança pela terceira vez

Os advogados de defesa de Sean 'Diddy' Combs, 54, entraram pela terceira vez com pedido para que ele deixe a prisão mediante fiança de US$ 50 milhões (R$ 274 milhões na cotação atual) e possa responder processo em liberdade.

O que aconteceu

Está marcada para esta quarta-feira (9) uma audiência para julgar a solicitação. O pedido para Diddy responder o processo em liberdade já foi negado outras duas vezes, nos dias 17 e 18 de setembro.

Os representantes legais do rapper alegam que ele não apresenta risco de fuga ou de intimidação de testemunhas - alegação de que o judiciário discorda. "Presume-se que o Sr. Combs seja inocente. Ele viajou para Nova York para se entregar porque sabia que seria indiciado. Ele tomou medidas extraordinárias para demonstrar que pretendia enfrentar e contestar as acusações, e não fugir; apresentou um pacote de fiança que claramente o impediria de representar um perigo para qualquer pessoa ou de entrar em contato com qualquer testemunha", diz parte do documento redigido pela defesa, reproduzida pela revista People.