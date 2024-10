Após descobrir segredo de Mavi, Luma aceita dinheiro para ficar calada

O hacker oferece dinheiro em troca do silêncio de Luma. "Tô disposto a te dar um dinheiro em troca de um pacto de paz", oferta ele.

A ex-ricaça faz uma contraproposta. "Deixa eu entender, você quer me dar uma merreca qualquer pra que eu fique de bico calado e não entregue você pra Viola, é isso? Que tal uma contraproposta? Você me devolve tudo que me roubou, tudo, o que vai incluir tudo que você tem, porque quando me deu aquele golpe baixo você não tinha nada", fala. "Você não vai querer comprar essa briga comigo", rebate o moço.

Mavi aumenta sua proposta. "Já comprei. O prazer de ver você se ferrar, perder a mulher da sua vida, vale muito mais pra mim do que esse dinheiro que você quer me dar, do que esse pacto aí", diz Luma. "Além da grana que vai ajudar muito vocês dois, eu ainda vou ser mais generoso, vou deixar de perseguir o bugre, vou deixar o Rudá em paz, pra vocês viverem o lindo romancezinho de vocês", oferece ele.

Luma não aceita a pacto com o vilão em um primeiro momento, mas mais para a frente acaba cedendo. Depois disso, ela vai contar a novidade a Rudá que acusa a namorada de se vender ao inimigo.

