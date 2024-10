Após cair no poço do elevador, Baixinho morre em 'Volta por Cima'

Quando estão indo embora do prédio em construção, o contraventor não percebe que o elevador não está no andar e cai. Osmar consegue segurar o filho de Violeta pela camisa, e ele implora: "Não me solta. Não me solta!".

O tio de Madá (Jéssica Ellen) realmente tenta salvar o vilão, mas não consegue. "Eu tentei, vocês viram. Eu vou sair fora, pra mim deu!", afirma Osmar após Baixinho cair e morrer.

Osmar (Milhem Cortaz) tenta salvar Baixinho (Rodrigo García) em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.