'Alma Gêmea' fica entre assuntos mais comentados após retorno do X

Por causa disso, "Alma Gêmea" ficou entre os assuntos mais comentados no X. A novela ficou em segundo lugar nos trending topics da rede social durante sua exibição.

Mais cedo, os fãs já comemoravam que poderiam comentar o capítulo no X. "O Twitter voltou para todos em excelente momento, hoje teremos o Rafael batendo na Cristina e em seguida ela colocando fogo no ateliê. Só vem!", escreveu um usuário da rede social.

O público afirmou que Cristina é uma das melhores vilãs da teledramaturgia. "Uma das sequências mais memoráveis de 'Alma Gêmea'. O coringamento de uma das maiores vilãs já vistas", disse um fã. "Cristina, a maior vilã do horário das 6 até hoje nenhuma superou a diva!", escreveu outro.

Os fãs compararam "Alma Gêmea" com as novelas atuais. "Como pode uma novela de 2005 dar um murro em todas as novelas que estão presente na grade da Globo, que novela gigante, amigos, que novela!", elogiou um telespectador. "Só esse capítulo de 'Alma Gêmea' tá sendo melhor que todos os capítulos da inédita 'Mania de Você'", comparou um outro.

