Thaeme vive tensão na Flórida e interrompe viagem após alerta de fucarão

Thaeme Mariôto, da dupla sertaneja Thiago & Thaeme, precisou alterar seus planos de viagem nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A cantora curtia férias em família na Flórida quando recebeu um alerta de furacão Milton. A tempestade deve atingir o estado nesta quarta-feira (9) e ocorre duas semanas após a passagem do Helene. "A viagem não saiu como planejada desta vez. Como tinha acabado de passar o furacão Helene, jamais pensei que outro, ainda mais forte, viria em seguida. Tivemos dias felizes, mas a angústia veio através daquele alarme no celular, o mesmo que vivemos dois anos atrás", lamentou a artista, no Instagram.

Thaeme contou que escapou da Flórida com as filhas e o marido para outro local, ainda nos Estados Unidos. "Em meio ao desespero, fomos para outro estado, bem longe da Flórida, por segurança. Conseguimos pegar um voo e estamos todos bem".