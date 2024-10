Leão Lobo: 'Em eleição catastrófica, Renata Lo Prete dá aula de política'

Paulo Betti não 'passa pano' para a Globo

Leão Lobo e Yas Fiorelo também comentaram no Splash Show sobre Paulo Betti, que afirmou ser crítico da Globo.

Em entrevista ao podcast Futeboteco, o ator disse que, mesmo contratado por quase 40 anos pela emissora, não concorda com o Familhão, quadro do Domingão com Huck que obriga os interessados a pagarem R$ 20 por mês —pela possibilidade de ganhar R$ 1 milhão. "Trabalhou, mas criticou", opina Yas.

Assista à íntegra do Splash Show: