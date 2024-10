Atriz de 'The Office' revela diagnóstico e cura de câncer: 'Estou ótima'

Ela conta que decidiu revelar o diagnóstico porque estava cansada de usar perucas e para incentivar outras mulheres a fazerem exames. "Meu tumor era tão pequeno que não podia ser percebido em um exame de toque. Se eu tivesse esperado seis meses, as coisas poderiam ter sido muito piores. O câncer poderia ter se espalhado."

Jenna fez agradecimentos aos médicos, à sua família e amigos, incluindo sua colega de podcast Angela Kinsey. Kinsey interpretou Angela em "The Office" e produz o podcast "Office Ladies" com Jenna.

Ela me protegeu e me defendeu. Por muito tempo, ela era a única pessoa do meu trabalho que sabia disso. Quando perdi meu cabelo, ela usou chapéu em nossas reuniões para que eu não fosse a única de chapéu. Quando precisei de uma pausa, nós paramos. Jenna Fischer

A atriz ainda brincou com uma fala de Michael Scott, em "The Office", para fazer um alerta. "Não deixem de fazer suas mamografias. Lembrem-se de Pam e seus 'pam pams' [fala de Michael Scott em referência aos seios da personagem]. Michael estava certo! Examinem-nos, meninas. E saibam que se você for diagnosticada com câncer de mama, há um 'vilarejo' inteiro esperando para cuidar de você."