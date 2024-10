Flora lembra últimos momentos de Arlindo Cruz pré-AVC: 'Força da morte'

Na Fazenda 16 (Record), Flora lembrou na tarde desta terça-feira (8) seus últimos momentos com o pai, Arlindo Cruz, antes do AVC do sambista.

O que aconteceu

Em conversa com Zé Love, Flora lembra que o AVC (Acidente Vascular Cerebral) sofrido por seu pai ocorreu "do nada". "Ele tava tomando banho. Tomou café da manha com a gente…"

No momento do AVC, Flora tinha 14 anos e estava na escola.