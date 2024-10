Ex-BBB Marien sofre acidente de carro com perda total na Espanha: 'Milagre'

A ex-BBB Marien Carretero, 36, sofreu um acidente de carro nesta terça-feira (8), na Espanha.

O que aconteceu

A empresária mostrou o estado do veículo nas redes sociais e detalhou a colisão. "Eu estava voltando do trabalho, bati no ferro da estrada e atravessei quatro estradas, numa carreteira com muitos carros e não bati em nenhum. Parece que tinha a mão de Deus me protegendo", disse ela nos Stories do Instagram.

O impacto da batida foi tão forte que o motor foi arrancado e houve perda total do veículo. "Como a gente passou totalmente desgovernado, e eram quatro pistas, a gente não bateu em ninguém. O motor saiu, deu perda total no carro, o motor arrancou junto com a roda. O que eu quero falar aqui é que eu sou um milagre de Deus", contou ela.