Deborah Secco revela o que a motivou a fazer 2º filme de Bruna Surfistinha

Deborah Secco explicou o que a incentivou a voltar para o papel. "Vi o tamanho de carinho que as pessoas têm pela personagem. Entendi que temos história para contar e pesquisei sobre ela."

Na pesquisa para escrever o roteiro com a produção, confidenciou que a sequência será diferente do primeiro filme. "Vivemos em outro mundo e acho que vai ser bem interessante. Estamos começando a pesquisa do roteiro e muito animados. Estou colocando a mão na massa total", concluiu.