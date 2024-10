Mãe de Gagliasso se diz 'conservadora', admira Nikolas e ostenta Bolsonaro

Distanciamento entre Bruno e a mãe teria começado em 2018, após o primeiro turno da eleição presidencial. À época, Thiago usou o Instagram para criticar a imprensa, dizendo que a televisão não tinha mais influência sobre a opinião pública. A declaração escancarou uma divisão na família.

Giovanna Ewbank, esposa de Bruno, mandou uma mensagem no WhatsApp para o cunhado, e Thiago divulgou um print nas redes sociais.

Espero que quando o seu desejo da 'TV morta' se realize (porque deve ser isso mesmo) vocês estejam preparados para: não ter o apartamento que seu irmão deu para vocês morarem no Rio de Janeiro; não ter ajuda do seu irmão quando você não pagar a escola do seu filho e ele te salvar; não ter a mesada que seu irmão dá para a sua mãe; não ter o apartamento de São Paulo do seu irmão para ficar; entre outras tantas coisas. Giovanna Ewbank

No programa "Resenha Proibidona", Thiago disse que Bruno rompeu relações quando assumiu um cargo na secretaria estadual de cultura de Wilson Witzel. No entanto, segundo apuração do UOL, a briga teria começado antes: no fim de 2017, Bruno Gagliasso cobrou uma postura mais profissional de Thiago na administração de dois restaurantes da família, no Rio, e uma boate, em São Paulo.

Lúcia é apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a campanha à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ela publicou vídeos ao lado do político, da mulher dele, Michelle Bolsonaro, e do deputado federal Nikolas Ferreira.