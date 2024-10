Arlindo Cruz faz rara aparição para apoiar a filha em A Fazenda; veja

Arlindo Cruz, 66, fez uma rara aparição pública nesta terça-feira (8).

O que aconteceu

O perfil do cantor publicou uma foto dele ao lado da esposa, Babi. Os dois surgiram vestidos com uma camiseta estampada com o rosto de Flora Cruz, filha do casal, que é uma das peoas de A Fazenda 16 (Record TV).

Eles expressaram sua admiração pela jovem e pela trajetória dela. "Que orgulho imenso da mulher forte, destemida e determinada que nossa filha se tornou", disse a legenda do post.