Após abrir o jogo sobre herança, filha de MC Marcinho expõe dívidas

Marcelly Garcia, filha de MC Marcinho, morto no ano passado aos 45 anos, fez um novo desabafo sobre sua situação financeira.

O que aconteceu

A cantora voltou às redes sociais para falar mais sobre as dificuldades que ela e os irmãos estão passando. Marcelly contou que ela, Marcelo e Mateus, frutos do relacionamento do funkeiro com Kelly Garcia, estão procurando emprego.

Ela ainda afirmou que com a morte do pai, a família ficou com algumas dívidas. Marcinho morreu em agosto do ano passado, aos 45 anos, por complicações de problemas cardíacos. "Morto tem dívida, sim, meu pai foi embora e infelizmente nós ficamos com dívida, mas não quer dizer que vamos desistir. Estou correndo atrás pra mudar de vida e sair desse caos. Sei que meu pai quer muito que eu viva e seja feliz, assim como ele sempre me disse em vida", disse a cantora.