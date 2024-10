Fontenelle não paga Felipe Neto e Justiça ordena inclusão na Dívida Ativa

A Justiça do Rio determinou a inscrição de Antonia Fontenelle, 50, na Dívida Ativa da Fazenda Pública após ela não pagar a indenização devida de quase R$ 77 mil a Felipe Neto, 35. A informação foi publicada inicialmente por Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada por Splash.

O que aconteceu

A Justiça do Rio determinou penhora das contas da apresentadora, mas não encontrou nenhum valor. Antonia teve cinco dias para indicar bens ou esclarecer como liquidaria a dívida.

Como ela não se manifestou, a Justiça determinou a inscrição do nome de Antonia na Dívida Ativa Estadual. A reportagem apurou, no entanto, que a apresentadora já apresenta um débito com o Estado, de R$ 8.241,39 devidos de imposto IPVA.