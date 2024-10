Affair de Vini Jr., Maju mazalli, abre álbum de viagem à Grécia

Maju Mazalli, 28, apontada como affair do jogador do Real Madrid Vini Jr., 24, exibiu cliques inéditos de sua viagem a Grécia.

O que aconteceu

A influenciadora usou suas redes sociais para parabenizar uma amiga que aproveitou a viagem com ela. "Feliz aniversário pra melhor companhia de viagem. A Grécia foi mais legal com você. Aninha Furacão, te amo, feliz dia. Obrigada por fazer tudo ser mais legal, sua maluca", escreveu Maju.

Ela ainda aproveitou para registrar a saudade do local. "Eu quero esse verão de novo, meu bronze", "biquíni e sol o dia todo", "festinhas com a lua linda", "drinks e fofocas", "muita salada grega", "mais lugares lindos" e "lookinhos de verão" são algumas das frases ditas pela modelo nos stories do Instagram.