A Fazenda: Peões se alfinetam em jogo de air hockey e Zé Love leva R$ 5 mil

Gui perdeu para Babi e foi escolhido logo depois por Gizelly. "Ela acha que você é fraco, Gui" disparou Flor. "Agora não tem time, é individual". Luana deu uma invertida na apresentadora: "Eu tenho meu time, minha torcida vai para Gi."

Ao final, Zé Love chamou Fernando para a disputa. "Ele já tá acostumado com essa concentração toda, o campo, a galera gritando no ouvido dele, e ele todo concentrado. Ele tá acostumado já com essa tensão", falou Suelen atrapalhando Love. "Magina jamais, não é minha intenção", continuou a ex de Vitão.

Por fim, Zé Love conseguiu derrubar a garrafa de Juninho Bill, enquanto os peões ao redor falavam que ele já havia ganhado outras disputas e acumulava vários valores em dinheiro. "Vai dar 5 (mil reais) para o Juninho?", alfinetou Suelen.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após saída de Raquel, quem você quer vença o reality? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Camila Moura Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Cauê Fantin Antonio Chahestian/RECORD Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram/flora Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Patrícia Devoraes/Brazil News Juninho Bill Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Tárgino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Suelen Gervásio Antonio Chahestian/RECORD Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Zé Love Antonio Chahestian/RECORD

LIVES