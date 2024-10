'Nossa Raquel está bem': o que edição ao vivo de A Fazenda falou de ex-peoa

A edição ao vivo desta segunda-feira (7) de A Fazenda 16 (Record) mostrou a terceira Prova de Fogo, na qual Raquel Brito passou mal, e a posterior saída dela do jogo.

O que aconteceu

Adriane Galisteu também falou com o público sobre o assunto. "Turma, nossa Raquel está bem. Mas por recomendação médica, precisa sair do jogo."