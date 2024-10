Será que Raquel interpretou errado convite para o BBB 25?

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram uma fala de Raquel Brito em A Fazenda 16 (Record), antes de ser eliminada do programa. A ex-peoa comentou que foi convidada para o BBB 25, mas que preferiu ir para o reality rural. Porém, ela não descartou totalmente a possibilidade do Big Brother: "Quem sabe no BBB 26?"

Os comentaristas dizem que se divertiram assistindo a essa fala da irmã de Davi Brito. "Na hora eu pensei: 'será que é uma invenção dela ou será que ela interpretou errado?'", diz Bárbara — imaginando uma situação hipotética: