Neymar Jr. exibe momento romântico com Bruna Biancardi em resort luxuoso

Neymar Jr., 32, publicou um clique romântico ao lado da namorada, Bruna Biancardi, 30.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (07), o jogador de futebol brasileiro compartilhou, nos stories de seu perfil do Instagram, um momento de chamego com a modelo. O casal celebrou o aniversário de 1 ano da filha, Mavie, no domingo (06).

O evento aconteceu no The Red Sea Project, na costa ocidental da Arábia Saudita. O hotel tem diárias que variam de R$10.246 mil, da suíte mais básica, até R$22.687 mil, uma cabana para cinco pessoas.