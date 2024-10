Leticia Salles faz topless em praia e ganha elogio de Bella Campos

Leticia Salles, 29, fez um topless em uma praia paradisíaca.

O que aconteceu

A atriz arrancou suspiros de fãs e famosos ao compartilhar os cliques sensuais no feed de seu perfil do Instagram. Letícia, que atualmente está no ar em 'No Rancho Fundo' (Globo), aparece, primeiro, usando um beachwear all black.

Em seguida, ela tirou uma parte da peça, fazendo topless. Na legenda do post, a artista limitou-se a colocar um emoji de coração.