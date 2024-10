Kanye West e Bianca Censori terminam relacionamento, diz site

Kanye West, 47,e Bianca Censori, 29, estariam separados.

O que aconteceu

De acordo com o site TMZ, o agora ex-casal teria contado aos amigos próximos que se separaram há algumas semanas. Com isso, a arquiteta teria ido para a Austrália para passar um tempo com sua família.

Segundo o site, o rapper teria dito aos mais chegados que planeja morar em Tóquio e se divorciar de Bianca. Apesar de nada ter sido confirmado, os dois não tem sido vistos juntos há algum tempo.