Gkay exibe transformações na aparência e chama a atenção com mudanças

Gkay, 31, decidiu fazer uma linha do tempo com as transformações em sua aparência ao longo dos anos.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (07), a influenciadora compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, um vídeo com as mudanças em seu visual. O antes e depois da humorista chamou a atenção.

Ela mesma brincou com tantas transformações. "Mudei tanto que as pessoas precisam me conhecer de novo", escreveu ela na legenda da publicação.