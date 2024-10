A Fazenda: Camila Moura vence 3ª Prova de Fogo e poderá se imunizar na roça

Camila Moura venceu a terceira Prova de Fogo de A Fazenda 16 (Record) e poderá se imunizar em um momento durante a terceira roça do programa.

Como era a prova

Três peões foram sorteados para participar e cada um chamou um ajudante. Zé Love escolheu Albert, Raquel escolheu Suelen e Camila escolheu Cauê.