Bruna Biancardi dá detalhes da festa de Mavie em resort luxuoso

Neymar Jr., 32, e Bruna Biancardi, 30, escolherem um resort luxuoso na Arábia Saudita para comemorar o primeiro ano de vida da filha, Mavie.

O que aconteceu

No Instagram, a modelo compartilhou vários detalhes da celebração. O evento contou com enfeites com o rostinho da bebê e aconteceu na praia, em um cenário paradisíaco.

Nas imagens, a influenciadora aparece enfeitando a mesa de aniversário. Toda a decoração da festa foi montada pelos convidados. A modelo ainda exibiu detalhes da comemoração e dos looks que ela e a filha usaram.