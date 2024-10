Blandina cai para trás ao descobrir que foi desmascarada por Artur

Blandina inventa mais uma de suas mentiras. "Podia estar à vontade, e com o calor que deu, devo ter arrancado as roupas enquanto eu dormia... Nunca me acostumei com o calor", fala.

Ao perceber que Artur não está acreditando na história, ela se faz de vítima. "Você acha que eu estou mentindo, Artur? Eu sou uma mulher de respeito!", afirma. "Blandina... Saiba que essa história está muito mal contada, e eu ainda vou esclarecer tudo, está bem?", rebate o filho de Ariosto (Eduardo Moscovis).

