Bárbara: Ilha da Tentação lembra quadro do programa do João Kleber

Os últimos episódios de Ilha da Tentação foram liberados pela Amazon Prime e Chico Barney e Bárbara Saryne avaliaram como foi a primeira temporada do reality no Brasil. "Foi um programa muito bom. Além de ser divertido, tem a questão da sacanagem, tem esses conflitos mais densos para a gente refletir e acaba nos prendendo", opina Bárbara.

Chico concorda com a avaliação da colega e diz que além de tudo, resta a curiosidade de saber como estão os participantes hoje, meses depois da gravação do programa. Outro ponto positivo para o colunista foi a apresentação de Otaviano Costa e Flávia Alessandra. "Eles foram divertidos, o Otaviano as vezes dava um peso e que parecia até meio irônico. Acho que eles seguraram muito bem."

"Eles entenderam o que tinham que fazer: em alguns momentos davam uma chacoalhada, ao mesmo tempo sem julgamentos, davam acolhimento, Flávia o quanto foi sensível com as mulheres", reflete Bárbara.