Atriz de Floribella se manifesta pela 1ª vez após perder filho em incêndio

Mariana Derderian, 44, voltou às redes sociais após cinco meses de ausência. Ela não publicava nada desde maio, quando perdeu tragicamente o filho Pedro Aravena, 6, em um incêndio.

O que aconteceu

A atriz chilena agradeceu o apoio dos fãs em meio ao duro momento que está enfrentando. "Estou passando para agradecer, agradecer muito, muito, muito, todo o carinho que vocês têm me dado, por todo o apoio, todo o fortalecimento que tenho recebido, nas ruas ou aqui, com vocês", disse ela, em vídeo publicado no feed do Instagram.

Mariana falou também sobre a importância de seguir em frente mesmo em meio às maiores adversidades. "Fico muito emocionada com tanto carinho, tanto apoio, empatia. Temos que tentar dar sempre a melhor versão de nós mesmos, por mais que a vida te coloque nas piores situações. É preciso escolher sempre o caminho da luz."