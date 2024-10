Alice Braga posta cliques raros com a namorada no México

Alice Braga, 41, surpreendeu os seguidores ao publicar cliques raros com a namorada, Renata Brandão.

O que aconteceu

No feed de seu perfil do Instagram, a atriz, que costuma ser discreta com relação à sua vida pessoal, postou fotos com a produtora e empresária. As duas estão no México.

Na legenda, ela foi econômica. "CDMX", escreveu, referindo-se à abreviação de Cidade do México, capital do país.