Xuxa é eleita uma das mulheres mais sexy do mundo

Xuxa Meneghel, 61, aparece na lista das 100 mulheres mais sexy do mundo.

O que aconteceu

Apresentadora está na 25ª posição. No ano passado, ela ocupou a 22ª colocação. "Xuxa sempre foi a frente do seu tempo com assuntos polêmicos, e hoje, mais madura e desbocada, continua deixando a gente com água na boca", diz um dos trechos do anúncio.

Lista é organizada e divulgada por fãs. A eleição era promovida anualmente pela extinta revista Vip e foi encerrada oficialmente em 2018.