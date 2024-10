Vanessa tenta se desculpar com Flor, mas leva invertida: 'Você me traiu'

Vanessa Carvalho tentou se reconciliar com Flor Fernandez, mas levou invertida da peoa em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Vanessa se aproximou de Flor e tentou se explicar. Flor, no entanto, não se mostrou aberta para fazer as pazes com Vanessa.

Flor: "Pra mim, ali, deu. Eu espero que esta seja a nossa última conversa. Vou lhe tratar bem, mas não vou conversar com você. Nunca mais".